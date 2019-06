Bob Rodo, organisateur du Marseille-Cassis court aussi pour "Tom"

Véritable rendez-vous populaire et festif depuis plus de 40 ans, Marseille-Cassis est devenu au fil du temps un événement incontournable, faisant à la fois partie du patrimoine local mais dont la renommée et la reconnaissance s’étendent à l’international. Une reconnaissance confortée depuis 5 ans par la plus haute instance de l’athlétisme puisque la Fédération Internationale a décerné à l'événement provençal le « Label Argent » des courses sur route classant ainsi Marseille-Cassis parmi les 50 plus grandes courses dans le monde. En famille et entre amis, couru de 18 à plus de 80 ans, réunissant hommes et femmes venus de tous horizons professionnels, l’événement est aujourd’hui un grand rassemblement multiculturel et intergénérationnel. Pour nous parler de cette aventure marseillaise, nous accueillons aujourd’hui, l’incontournable organisateur du Marseille-Cassis Bob Rodo, également fondateur de l'association "Je cours pour Tom" pour aider les autistes.