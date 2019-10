Cambacérès, l'archi-chancelier natif de Montpellier

Régis de Cambacérès a traversé sereinement les temps troublés de la Révolution, puis après avoir rencontré Bonaparte a porté haut durant tout l’Empire son sens de la justice française, qu’il a transformé de fond en comble, pour lui donner son image actuelle. Ambitieux pour la bonne cause, le second consul a reçu gloire et décorations et le beau titre d’archi-chancelier de l’empire qui a fait de lui le second personnage de l’Etat.