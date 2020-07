Caroline Desbiens, la voix du bonheur

Caroline Desbiens est une artiste québécoise, dans la plus pure tradition de la chanson, en langue française. Elle a été remarquée à Saint-Malo dès 1995 où elle a remporté le Premier Prix de la chanson francophone. Amoureuse des mots et des notes, cette auteure, compositrice et interprète surnommée la Marsouine s’inscrit dans la lignée des poètes chantants.