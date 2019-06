Charles Hervé-Gruyer, pour un nouveau rapport à la nature

"Depuis 15 ans, on a trouvé que c'était extraordinairement passionnant mais aussi extraordirairement difficile." Avec son épouse Perrine, Charles Hervé-Gruyer a fondé La Ferme Biologique du Bec Hellouin (Eure). Une ferme et un lieu d'expérimentations qui, en quelques années, est devenue une réference en matière de permaculture. Pour partager le fruit de leurs connaissances et aider ceux qui souhaitent se lancer dans une aventure similaire, ils publient "Vivre avec la terre" (éd. Actes Sud).



"Ça fait du bien au moral par les temps qui courent de constater que dans un même mouvement on peut guérir la terre et nourrir les êtres humains"

Le Fruit de nombreuses années de travail

Les trois tomes de "Vivre avec la terre" sont le fruit de plusieurs années de travail. Plus de 1.000 pages dans lesquelles Perrine et Charles Hervé-Gruyer partagent leur expérience et leur savoir. "Notre intention c'était de la faciliter la vie, autant que faire se peut, de ceux qui ont envie de vivre avec la terre." Ce coffret s'adresse à ceux qui souhaitent vivre en autosuffisance et produire eux-même leur nourriture mais aussi à ceux qui veulent se lancer et créer une ferme à la façon de Perrine et Charles Hervé-Gruyer.



©éditions Actes Sud - "Vivre avec la terre", un coffret qui s'adresse aux professionnels ©éditions Actes Sud -

Des pionniers de la permaculture

Perrine et Charles Hervé-Gruyer sont des pionniers de la permaculture en France. La permaculture est un concept qui nous vient des États-Unis, formulé dans les années 70. Il s'agit de s'inspirer des écosystèmes naturels pour concevoir des installations humaines. La permaculture peut être appliquée à différents domaines pas uniquement l'agriculture. On parle d'écoculture pour désigner la forme d'agriculture qui s'inspire de la permaculture.



©Christian Hochet - Charles et Perrine Hervé-Gruyer ©Christian Hochet -

L'expérience du Bec Hellouin

Voir la fertilité des sols s'améliorer, "la biodiversité exploser"... Accompagnée par des programmes de recherche européens, la Ferme du Bec Hellouin est aujourd'hui particulièrement productive. "Ça fait du bien au moral par les temps qui courent de constater que dans un même mouvement on peut guérir la terre et nourrir les êtres humains."

Nourrir les êtres humains, justement : pourra-t-on nourrir la planète entière avec ces méthodes ? La question est évidemment complexe. Ce que Charles et Perrine Hervé-Gruyer expérimentent ce n'est pas un retour en arrière. Ils s'inspirent de techniques testées dans différentes régions du monde, sous d'autres climats. Ils bénéficient aussi des avancées de la science en matière de biologie. "On peut à la foi porter un regard sur toutes les expériences tentées par toutes les civilisations anciennes et en même temps se nourrir de connaissance scientifiques."