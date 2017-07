Charlieu : Bruno Berthelier, maire

Bruno Berthelier est maire de Charlieu depuis 2010.

Il nous partage le sens de son engagement dans la vie municipale.

Il nous présente Charlieu, cette ville qu'il aime, une ville qui plonge ses racines dans une riche histoire et qui fait preuve d'un remarquable dynamisme !

Tourisme, entreprises, vie associative, culture, évènements : une ville-centre, portée par le réseau de ses 100 commerces et l'engagement des habitants et des élus !

Avec Bruno Berthelier, c'est le coup d'envoi de la semaine Charlieu sur RCF Saint-Etienne.



© cliché RCF 42