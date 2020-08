Christian Servant, maire de Saint-Priest en Jarez

Saint Priest en Jarez est une commune située en bordure nord de la zone urbaine de Saint Etienne. Elle s'étend sur une colline qui culmine à 590m et compte environ 6200 habitants, population stable depuis une quinzaine d'années.

Au delà des grandes institutions localisées sur son terrotoire, qui relèvent d'un horizon plus large, elle développe une vie associative et culturelle très actives et abrite également de multiples petites entreprises sur ses zones industrielles.

Vous allez découvrir tout cela au cours de cette semaine et aujourd'hui,au micro de Charles Travaglini, Christian Servant, son maire lève un premier coin du voile et vous parle également de la philosophie de gestion de l'équipe municipale.