Christiane Renaud : bien faire et se tenir en joie

Son papa, maçon, et l'environnement dans lequel elle vivait ont amené Christiane à avoir le goût du bricolage et de la création d'objets à partir de tous les matériaux qu'elle trouvait.

A l'adolescence, quand l'heure des choix arrive, elle prend la dierction du lycée agricole d'Obernai, puis devient horticultrice travaillant à la fécondation in vitro d'orchidées.

Devenue mère de famille, l'aspiration de sa vie, elle arrête de travailler et s'aménage des temps quotidiens pour travailler la mosaïque. Christiane se forme dans un des hauts lieu de la mosaïque, le Centre européen de la mosaïque contemporaine à Paray-le-Monial et depuis 20 ans enseigne cet art à Illkirch.



Mais laissons Christiane Renaud se présenter elle-même:

"Née en Alsace, j’y suis revenue il y a 25 ans avec mari et enfants après un détour par la côte d’Azur et Paris.

Depuis mon enfance, j’aime bricoler, décomposer et assembler des objets hétéroclites ou des éléments de la nature. J’ai commencé à faire de la mosaïque en cassant du carrelage au marteau dans la cour d’une ferme du Kochersberg, enceinte de mon quatrième enfant.

Mes recherches et mes expériences complétées de quelques stages au Centre Européen de la Mosaïque Contemporaine m’ont permis de trouver mon style.

J’expose plusieurs fois par an, Place des Arts à Strasbourg et au Forum des Arts à Illkirch. J’ai participé à plusieurs éditions des Rencontres Internationales de la Mosaïque Contemporaine de Chartres.

J’anime depuis près de 20 ans des ateliers de mosaïque à l'ACLIG d’Illkirch, cours en journée et en soirée, pour enfants et pour adultes.

La technique de la mosaïque, ancestrale et moderne à la fois, offre des possibilités infinies et me permet de m’exprimer à travers un éventail de matériaux très variés, qui va de la pâte de verre au marbre en passant par les émaux vénitiens et la porcelaine. Je travaille par thèmes que j’approfondis pendant quelques mois (les arbres, les anges, la Provence, les ambiances ethniques, les couples...) puis je passe à d'autres matériaux et d'autres sujets.

C’est par mon premier métier d’horticultrice dans la culture in vitro d’orchidées que j’ai développé mon goût pour le geste répété. Le travail de mosaïste nécessite de la précision, de la patience et de l'endurance. L’exercice de ce métier est un terrain propice au développement de la vie intérieure, que je vis aussi comme un acte de résistance au stress ambiant ! Ma maxime de ces derniers temps est « Bien faire et se tenir en joie ».