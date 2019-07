Christine Rollard, portrait d'une arachnologue - pour ne plus avoir peur des araignées!

Qu'elles effraient ou fascinent, les araignées laissent rarement indifférent. En France, Christine Rollard est en quelque sorte leur avocate. On la surnomme Madame Araignée ou même Spiderwoman. La biologiste, enseignante-chercheuse au Museum d'histoire naturelle de Paris, est parmi les grands spécialistes des araignées au monde. Et non seulement elle fait connaître et aimer, mais elle accompagne des arachnophobes vers un chemin de guérison. Elle a co-écrit "Je n'ai plus peur des araignées ! Tous les outils pour une vie apaisée" (éd. Dunod).

Au Museum d'histoire naturelle de Paris

Le laboratoire de Christine Rollard au Museum d'histoire naturelle de Paris ressemble à "un cabinet curiosités du XIXe siècle" ! C'est là que travaillait Eugène Simon (1848-1924), l'un des tous premiers arachnologues. Et l'un des premiers à avoir constitué ce qui représente aujourd'hui l'une des trois plus grandes collections mondiales de specimens, avec plus de 25.000 espèces sur les plus de 48.000 espèces connues d'araignées.





Arachnologue ou aranéologue ?

Si l'on voulait être plus précis, on dirait que Christine Rollard est aranéologue puisqu'elle travaille spécifiquement sur les araignées. "Arachnologue" désigne celui qui étudie les Arachnides, un groupe qui inclut les scorpions, les acariens ou les araignées. En France, on compte sept enseignant-chercheurs aranéologues ; dans le monde, ils sont environ 300 "grand maximum".





Arachnophobie : "on a souvent peur de ce que l'on ne connaît pas"

En plus de ses activités de recherche, et de manière moins officielle, Christine Rollard aide les personnes arachnophobes à dépasser leur phobie. "Je la considère comme une de mes activités en liaision avec la diffusion des connaissances." On pense qu'environ 70% de la population a peur des araignées. "On a souvent de ce que l'on ne connaît pas, donc je vais apprendre à rentrer dans le monde des araignées à ces personnes qui ont des peurs plus ou moins marquées."



Émission diffusée en mars 2019