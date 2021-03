Chunyan Li : Cyrano, Confucius et moi. Une chinoise à Paris

L'empire du milieu et ses 1,4 milliards d'habitants fascine, au niveau économique, évidemment, mais aussi historique. La Chine a une histoire plurimillénaire d'une richesse inouïe.

Chunyan Li, diplômée de l'Université de Pékin et d'HEC en France, a pour vocation de faire le lien entre ces deux pays qui lui sont chers et qui sont aujourd'hui au centre de sa vie professionnelle : la Chine et la France.

Un pont pour laisser tomber les préjugés et la méconnaissance des deux côtés. Chunyan Li, auteure de "Réussir sur le marché chinois" publié aux éditions Eyrolles est aujourd'hui au micro de Thierry Lyonnet.







De la campagne chinoise aux grandes écoles parisiennes



Chunyan Li, originaire d'un petit village du sud de la Chine, vit à Paris, depuis 17 ans. Après un parcours scolaire brillant, Chunyan Li a créé l'entreprise Feida Consulting en 2014, une société qui favorise les relations interculturelles et la collaboration économique entre l'Europe et la Chine.

Chunyan Li qualifie son milieu de "pauvre". Elle grandit dans les années 80, avec un papa menuisier et une maman "aux champs". C'est une époque nouvelle, celle de la réforme, qui va transformer la Chine entière mais aussi le petit village où elle habite.

Chunyan Li a vécu le développement incroyable de son pays en trente ans. Pour elle, cela vient du tempérament "combattif" de ses concitoyens mais aussi d'une forme de rivalité qui pousse les ménages à aller toujours plus haut et toujours plus loin notamment au niveau économique. "Même dans les villes il faut montrer qu'on a très bien réussi dans sa vie et puis montrer une belle apparence et c'est aussi une des raisons pour laquelle les produits de luxe marchent très bien en Chine" explique-t-elle.

Les parents de Chunyan Li l'ont toujours motivé à poursuivre ses études, elle qui toute petite déjà était "impatiente d'aller à l'école". "Voir mes parents travailler si dur, ça m'a beaucoup stimulée" raconte-t-elle. Depuis, elle a étudié à l'Université de Pékin et à HEC et a créé son entreprise. Un parcours hors-normes.









L'amour de la France



Lors de ses années au lycée, Chunyan Li doit choisir une majeure dans pour ses études afin de participer aux concours nationaux d'entrée à l'université. Elle réfléchit beaucoup à cette question, avant de jeter son dévolu sur la littérature française. C'est ce premier choix qui va créer le lien entre le pays d'Edmond Rostand et la jeune étudiante.

"La langue française est très belle et il y avait aussi cette image très romantique de la France que je gardais à l'époque et puis, dans cette majeure de l'université de Pékin, on pouvait vraiment apprendre la langue et la littérature française mais aussi l'économie internationale" explique la jeune entrepreneuse.

Économie, culture et langues étrangères : ces trois thématiques vont la suivre tout au long de sa vie. Entre Pékin et Paris, Chunyan Li n'a plus à choisir, ce sont les liens entre les deux pays qui justement l'intéressent.

Pourtant le choix du départ pour Paris n'a pas été simple pour Chunyan Li qui, après avoir quitté son village pour la capitale chinoise à 1000 kilomètres de ses terres natales, a dû traverser la planète pour atterrir dans un pays et une culture tout à fait étrangère.

"Il y a toujours un monde ailleurs, que je ne connaissais pas, que j'avais envie de voir [...] et puis j'avais envie de me mettre dans un environnement où je ne connaissais personne pour voir comment je pourrais survivre" se souvient-elle.

Chunyan Li est aujourd'hui bien loin de la "survie" dont elle parle, c'est une vie bien remplie qu'elle a réussi à construire entre la Chine et Paris et l'aventure semble loin d'être terminée !