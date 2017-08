Claude Marthaler, l'art de pédaler et de voyager sur notre petite planète

260.000 kilomètres à vélo. Claude Marthaler est l'un des cyclistes qui a le plus parcouru notre planète! En tout, il a passé 16 ans sur les pistes et les routes du monde. Écrivain-voyageur, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, "Zen ou l'art de pédaler" (éd. Olizane). "Voyager est une expérience très subjective, une conspiration entre perception, imagination et contrainte physique", écrit-il. Rencontre avec un "cyclonaute" qui a fait de la bicyclette un art de vivre.



"J'ai envie d'aller par-delà."

C'est à Genève que ce Suisse nous reçoit, dans le pied-à-terre qu'il occupe entre deux courses. De la ville au Canton, de la région au monde, le vélo a été dès l'enfance une façon de découvrir le monde pour Claude Marthaler. Une curiosité qui s'est étendue au fur et à mesure de ses voyages. Et que ses parents ont encouragée. "Ils aimaient beaucoup la montagne, le feu de forêt, la tente, le plein air..."



l'urgence de vivre

"On avait une sorte de feu sacré, chacun dans son domaine." Claude Marthaler partageait avec son frère le goût de l'aventure. René, grand passionné de spéléologie, est mort à 22 ans, quand Claude avait 19 ans. Un accident tragique qui a "précipité" son départ sur les routes du monde. Il en a gardé "une urgence à vivre" qui ne l'a plus quitté. "La vie est trop précieuse, il faut la bouffer à fond tout de suite", confie-t-il.

- émission diffusée le 26 mai 2017 -