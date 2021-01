Correspondances Edouard Bled

Édouard Bled est nommé instituteur en 1926 à Paris. En 1930, il rencontre Odette Berny, jeune normalienne avec laquelle il se mariera. Ensemble, ils enseigneront jusqu'à leur retraite à Paris. Directeur d'école, puis de cours complémentaire, Édouard Bled achève sa carrière comme principal de collège dans cette même ville.



Utilisant leur expérience et les observations qu'ils font sur les difficultés des élèves à intégrer l'orthographe et la grammaire française, Odette et Édouard Bled rédigent ensemble un petit manuel d'exercices simples et présentés d'une façon claire, utilisant la méthode des « textes à trous », dont les sujets sont pris dans la vie courante.



La première édition est publiée en 1947 par les éditions Hachette. Le succès est immédiat et sera durable, presque 20 millions d'exemplaires vendus et de constantes rééditions.



Edouard Bled avait pris sa retraite en 1960, mais les « Bled » ont continué à être réédités, adaptés, enrichis : près de 17 millions d’exemplaires au total ont été vendus.