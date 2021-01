Historien et maître de conférence, Adrien Roselaer signe "D'Artagnan, Obscur ou illustre" paru chez 180° éditions. Il parle de cet ouvrage centré sur un personnage rendu célèbre par le roman d'Alexandre Dumas et par les films de capes et d'épées dans un entretien réalisé par Hervé Gérard et Manu Van Lier.