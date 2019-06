Damien Simon, organiste, enseignant et créateur du festival Stras'Orgues

Organiste, titulaire de grandes orgues de la cathédrale de Strasbourg et de l'Eglise réformée Saint Paul, toujours à Strasbourg, musicien de renom, enseignant au conservatoire de Rennes, chef de choeur, créateur du festival Stras'orgues, Damien Simon associe la solitude de l'organiste avec la richesse des relations humaines.

Damien Simon a étudié l’orgue avec André STRICKER au Conservatoire National de Région de Strasbourg puis avec Jean BOYER au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, où il obtient son Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales (1ER Prix) avec mention très bien. En outre, il a bénéficié de l'enseignement de Michel CHAPUIS lors de nombreuses académies d'été.

Par ailleurs, ses études de clavecin et de musique ancienne avec Aline ZYLBERAJCH et Martin GESTER au Conservatoire National de Région de Strasbourg ont été récompensées par une médaille d'or en1996.

Damien SIMON est lauréat de plusieurs concours internationaux.

En 1991, on lui décerne le Prix de l'Académie Internationale de Musique du Comminges. En 1995, il est lauréat du Concours International de l’Orgue Suisse et en 1997, il remporte un premier prix de virtuosité à l’unanimité au Concours International d’Orgue de Lorraine ainsi qu’un second prix au Concours International de Musique Ancienne de Bruges.

D’autre part, il a obtenu une licence, une maîtrise et un Diplôme d’Etudes Approfondies de Musicologie à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg.

Titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur, il enseigne actuellement l'orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes.

En outre, il est organiste titulaire de l’Eglise St-Paul ainsi que des grandes orgues de la Cathédrale de Strasbourg et assure la direction musicale de l’ensemble vocal Variations.

Parallèlement à ses études aux claviers, Damien Simon s'est toujours intéressé de très près à la direction de choeur. Il a travaillé auprès de Florent Stroesser au CNR de Strasbourg et a complété cette formation par des cours de chant auprès d’Hélène Roth et de la direction d’orchestre en suivant les conseils de Claude Schnitzler.

Il a également fréquenté de nombreuses master-class avec Frieder Bernius, Hans Michael Beurle ou Nicole Corti.

Enfin, très attaché à la ville de Strasbourg et à son patrimoine organistique incomparable, il décide de fonder en août 2017, Stras'Orgues, le festival des orgues de Strasbourg.

Cette année, pour la 3ième édition du 18 au 25 août 2019, le fil rouge sera la voix : soliste et choeur en accord avec l'orgue.

Pour tout connaître du programme du festival : www.strasorgues.fr