David HADZIS « La musique en mémoire »

J’ai retrouvé David Hadzis lors du concert de Daniel Sidney Bechet, à Genève, 70 ans après son concert mythique d’octobre 1949 ! Il accompagnait le fils de Sidney Bechet, Daniel, musicien lui aussi. Dans leurs mains, un objet de collection : un livre et des CD historiques du grand Sidney, des photos, des témoignages.

Travail de titan que celui de David Hadzis ? Oui`Il s’agit de reproduire en les corrigeant les témoignages sonores datant de près de 70 ans ! Les supports ont changé, les exigences des auditeurs, la matière des bandes est appelée à disparaître. Ainsi, à l’aide de ses compétences techniques, David transforme ces sons d’antan en fichiers numériques ! Un exploit digne de ce que fait l’INA depuis les années 80.

A la question : et la spiritualité, dans tout cela ? David répond humblement. « Je suis juif romagnote, donc venu de Grèce, mon père était rabbin. Moi ? Si je ne suis pas pratiquant, je suis sensible au sacré, et la musique étant du domaine spirituel, je suis dans mon monde ! ». On découvre un personnage sensible, cultivé, tourné vers la défense du patrimoine sonore musical : de Petula Clark à Sidney Bechet, en passant par Nicole Croisille !

David Hadzis

Professionnel de l’industrie musicale depuis 1985, David Hadzis a collaboré avec de nombreux artistes, musiciens et producteurs de renommée internationale en tant que compositeur, réalisateur artistique, ingénieur du son ou producteur exécutif. Spécialisé dans la sauvegarde et la valorisation de patrimoine musical enregistré depuis le début des années 90, il a également réalisé ou collaboré à de nombreuses rééditions ou compilations publiées à travers le monde. En parallèle, David Hadzis a fondé une structure indépendante basée à Genève, regroupant un studio d’enregistrement et de mastering ainsi qu’un service de gestion de projets.