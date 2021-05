De l’ésotérisme au Baptême

Adrien pratique le magnétisme depuis plusieurs années. Alors qu’il est persuadé faire le bien et servir Dieu, il voit en parallèle sa vie prendre une tournure sombre (maux physiques, pessimisme, manifestations surnaturelles et oppression). C’est alors que par l’intermédiaire d’une amie proche récemment convertie au catholicisme il va comprendre qu’il ne sert pas le Christ. Il décide de tout arrêter et de se faire baptiser.