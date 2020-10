Docteur Brigitte Tregouët

Entretien avec le Docteur Brigtte TREGOUËT, médecin à la Roche sur Yon, auteur de :

"Pour qui sont ces migrants qui débarquent dans notre petite ville ?" édité chez Mediaspaul.

Et d'un mémoire de Diplome universitaire de psychiatrie transculturelle (Paris XIII) :

"Les adaptations nécessaires de l'approche thérapeutique pour les soins somatiques et pour les soins psychiques"

La vie d'une femme, médecin de quartier, généraliste à l'origine, transformée par l'arrivée de demandeurs d'asile en Vendée.

Des pistes multiples, des incontournables, beaucoup d'écoute, de travail en équipe, d'intelligence et de bienviellance...

Et surtout " N'ayez pas peur..."