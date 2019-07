Docteur Serge Marquis: l'ego, ce grand piège de la modernité

Le Dr. Serge Marquis est connu au Québec pour ses nombreuses conférences en santé mentale. Il alerte notamment sur les bienfaits de l'apaisement dans le mécanisme de guérison. Lui qui dit avoir eu très tôt le goût de servir - au point d'avoir voulu devenir jésuite - est écouté aujourd'hui comme on écoute un prêche! Il invite en effet à prendre du recul sur nos pensées et leurs effets secondaires.

"Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Je n'y arriverai pas! Que va-t-on penser de moi?" Qui n'a jamais ressassé des heures durant, voire des nuits entières, une dispute avec un ami, un désaccord avec son conjoint, un conflit entre collègues. Des pensées qui ne s'arrêtent jamais et qui, comme la course du hamster dans sa roue, ne mènent nulle part. Au contraire, elles sont inutiles et génèrent de la souffrance et du stress. Elles sont faites de plaintes, de jugements, de critiques. Et ne sont pas des pensées pleines de créativité, d'amour, de compassion.

Pour le Dr. Serge Marquis, le grand piège de la modernité est d'avoir fait tant de place à l'ego, présupposant que cela conduit au bonheur. Plus on fait de la place à l'ego, plus on s'en va vers la voie de la souffrance, car le propre de l'ego est d'en vouloir toujours plus. Le médecin invite à se tenir là où le bonheur existe, c'est-à-dire la présence: à soi, à l'autre, pour apaiser, ce qui conduit à des souffrances inutiles.

Emission enregistrée en avril 2015.