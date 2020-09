Dominique Duverger: président CPH Mulhouse

Le Centre Porte Haute de Mulhouse démarre une nouvelle année de formation, de conférences et d'accompagnement. L'occasion de découvrir l'itinéraire de Dominique Duverger, son président.



Dominique Duverger est président du Centre Porte Haute de Mulhouse. Originaire du centre de la France, il suit des études d'ingénieur qui l'amènent à faire de la recherche dans le développement des énergies renouvelables. Un tournant professionnel le conduit à Mulhouse. Là, il occupe un poste de management. Ce passage d'une occupation technique vers une occupation plus tournée vers l'humain lui permet de développer des compétences d'accompagnement des personnes. Parallèlement à cela, un engagement auprès des jeunes en paroisse l'amène à découvrir le monde de la prison. C'est ainsi qu'il intègre l'association Déclic qui oeuvre auprès de détenus. La participation à une retraite dans la vie proposée par le CPH lui donne le goût pour la spiritualité ignacienne et vont l'amener à s'engager plus en avant dans l'association. Ses engagements résultent toujours d'un temps de discernement et son itinéraire est le fruit d'une continuelle croissance spirituelle.