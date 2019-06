Dominique Leprêtre diacre permanent et Harry Roselmack journaliste

Dominique Leprêtre membre de la fraternité trinitaire d’Angoulême est ordonné diacre permanent pour l’Eglise de Charente depuis le dimanche 16 juin 2019, il manifeste la spiritualité du serviteur, diacre proche des périphéries

Harry Roselmack, journaliste et animateur de radio et de télévision, rendu célèbre depuis son passage au journal télévisé de TF1, explique le premier long métrage qu’il a conçu et tourné « à la frontière de la fable sociale et du thriller...autopsie sans concession des fractures identitaires et sociales de notre pays »