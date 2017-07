Dominique Wolton l'anti-conformiste

Pour la première fois il accepte de se confier et de parler de lui. Dominique Wolton publie "Communiquer c'est vivre" (éd. Cherche Midi), un livre d'entretiens avec Arnaud Benedetti. Le sociologue, chercheur au CNRS, bien connu des communicants est aussi célèbre pour ses ouvrages sur Raymond Aron, Jean-Marie Lustiger ou Jacques Delors.



"Il n'y a aucune raison de ne pas être révolté au moins dix fois par jour"

Homme en colère

Donc Dominique Wolton parle de lui: mais il est difficile de détacher l'homme de sa colère. Avec son franc-parler habituel, il se livre plus volontiers sur l'Europe, les énarques, les réfugiés, les élites, les gens - qui "sont de plus en plus conformistes", sa génération, mai-68 "qui est trop narcissique".

"Il n'y a aucune raison de ne pas être révolté au moins dix fois par jour", explique-t-il. Il ne faudrait pas confondre le pessimisme du sociologue avec un désespoir. Tant qu'il y a de la colère il y a l'envie de changer les choses. "C'est l'action qui nous protège de la mort", dit-il.



Un anti-conformiste...

"Je déteste le conformisme: plus on est intelligent, plus on est modeste, plus on se remet en cause." Dominique Wolton cultive depuis l'enfance ce goût pour l'inconfort et la confrontation à l'autre, dans ce qu'elle a de plus enflammé. Il y a eu ses deux oncles, avec qui il "s'engueulait tout le temps" (mais il a "la chair-de-poule" en évoquant l'un d'eux), un père anglais mort trop tôt, une enfance au Cameroun. Et surtout "il y avait de l'amour": "Quand il y a de l'amour on le sent pour sa vie entière."



"J'ai acquis très vite une certaine maturité psychologique, j'ai pris conscience de façon précoce de ce décalage entre les actes, les pratiques et les discours des hommes, ce qui explique une certaine colère persistante. Il y a tellement de bonnes consciences surtout quand je vois le conformisme de ma génération, celle de 68 qui s'est beaucoup aimée sans toujours faire grand chose."

Dominique WOLTON

... habité du mystère de l'autre

Il se dit de gauche, c'est-à-dire "révolté de l'état du monde": avec cette révolte, son talent d'écrivain et son goût des autres, Dominique Wolton aurait pu devenir journaliste. Lui qui s'est toujours senti "décalé" - "Je n'arrivais pas à être un gosse normal." - a préféré penser le rapport à l'autre et fonder l'Institut des sciences de la communication au CNRS. Très tôt, il est "fasciné par la guerre, l'histoire et la mort". Sa vision de la communication comme une ontologie où l'homme joue sa solitude et trouve son identité, voilà qui le fascine. A l'entendre il semble hanté par la solitude de l'homme et l'inconstance du monde, on comprend qu'il ne peut qu'être révolté.

"Tant qu'on communique on ne se tue pas." Pour ce spécialiste qui a voué sa vie à penser la communication, on n'a rien inventé de mieux pour déjouer les guerres - entre peuples, en famille, au travail, dans un couple... "Ce qui m'intéresse dans la communication c'est l'incommunication." Quand il faut négocier, tâcher de se comprendre. Car l'incompréhension rend visible le mystère de l'autre.

Entretien réalisé en octobre 2016