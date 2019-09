Donner le goût de Dieu

Notre première invitée d'Itinéraire est Elisabeth Clément, devnue depuis quelques jours responsable diocésaine de la pastorale des familles. Mariée, mère de 4 enfants, de 20 à 29 ans, Elisabeth a été pendant 18 ans institutrice, aujourd'hui appelée professeure des écoles, à Colmar puis à Strasbourg, en en seignant de la maternelle au CM2. Très heureuse de son investissement professionnel, qui lui permettait de bien conciler l'accompagnement de ses enfants, elle est appelée par le curé de sa paroisse du Neudorf pour servir la communauté comme coopératrice en charge des enfants, des jeunes et des familles. Après un discernement partagé avec son mari, elle accepte de se lancer dans cette aventure, pour faire grandir son engagement de foi. Elisabeth, pendant 9 ans, tente de porter la joie de l'Evangile dans les quartiers, en faisant ce qu'elle appelle une évnagélisation des trottoirs. En 2016, elle est appelée à prendre l'animation pastorale de la zone Strasbourg Eurométropole et de servir les nombreuses communautés de paroisses qui la composent. Un autre challenge qui appelle écoute, compréhension et diplomatie. Le poste de responsable de la pastorale des familles était vacant depuis un an, elle l'accpete pour accompagner les familles dans leur chemin de foi, dans la joie mais aussi dans les détresses. Elisabteh Clément trouve le sens de sa vie dans la vie familiale et la transmission de la joie de vivre