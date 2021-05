Vingt ans d’amitié, de partage et d’écriture...

Après L’heure de vérité, Flammarion, 2007, Dans l’ombre, JC Lattès, 2011

Edouard Philippe et Gilles Boyer renouvellent l’exercice avec Impressions et lignes claires toujours chez JC Lattès

L’ancien premier Ministre, aujourd’hui maire du Havre, et son conseiller, aujourd’hui député européen, reviennent sur les 1145 jours à Matignon qu’ils ont vécus du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020.

« Leçon d’histoire et éclairage unique sur les actes, les lieux, les hommes du pouvoir » avec élégance et correspondances artistiques...



Musique : Dire Straits, Brothers in Arms