Entretien - 17 mai 2017 Ã  18:15 Mathilde LÃ©vesque

Dans son dynamique et drolatique Figures stylées, publié chez First editions, rhétorique et stylistique sont mises à la portée de (presque) tous, et en particulier de lycéens de tous horizons, même Aulnay sous Bois en Seine Saint Denis, où enseigne notre auteur.

Un magnifique défi. A lire d’une traite pour rire, et par petits chapitres pour entraîner sa mémoire.