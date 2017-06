Entretien - 28 juin 2017 à 18:15 Ghislaine Alajouanine

« Les mots sont chargés d’une force invisible. Ils sont une arme d’autant plus puissante qu’on ne soupçonne pas leur capacité de construction ou de destruction ».

Du côté de la construction, la « convivance », entrée au dictionnaire de l’Académie française en 2004. "Le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous dans une cohabitation harmonieuse et un intérêt commun et intergénérationnel“.

Ghislaine Alajouanine est membre correspondant de l’Institut de France, ancien membre de l’Institut des Nations unies (uniTAr), prospectiviste (économiste et sociologue de l’innovation, experte e-santé), présidente du Haut Conseil de la télésanté et de Télémédecine sans frontières, administratreur de la société des Lecteurs du journal Le Monde entre autres...