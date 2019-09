Entretien - Dominique THORMANN

Dominique THORMANN raconte l’engagement politique de son grand-père Werner THORMANN (1894-1947)



De 1919 à 1933, époque de la Répuplique de Weimar, les chanceliers se sont succédés à un rythme accéléré, quinze en quatorze ans.

L'Allemand Werner THORMANN, journaliste, a été conseiller de l’un d’entre eux, Joseph Wirth.

Le 30 janvier 1933, Adolph Hitler devient chancelier. Werner Thormann au nom de son engagement catholique et politique choisit l’exil pour lui, sa femme et ses deux fils.

D’abord en France, patrie chère à son coeur, puis aux Etats-Unis où il meurt en 1947.

Visionnaire, résolument optimiste, même aux plus sombres heures de la guerre, il envisage une Europe pacifiée dans laquelle la France aurait un rôle clef…

Dominique Thormann, l’un de ses petits-fils, devenu français raconte...