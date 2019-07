Éric-Emmanuel Schmitt, le récit de sa conversion au désert

Le 4 février 1989, une expérience dans le désert a fait du jeune philosophe agnostique un croyant. Plus de 20 ans après, et à la suite de nombreux romans, Éric-Emmanuel Schmitt raconte enfin cet événement fondateur. "Je l'ai écrit pour témoigner du fait qu'on peut être un incroyant et devenir un croyant." Dans son ouvrage, l'écrivain dit combien la vie peut être surprenante. Un appel à "ne pas en rester aux certitudes du moment".

"Mon père aurait aimé croire, c'était un athée malheureux", confie l'écrivain. Baptisé par convention plus que par conviction, Éric-Emmanuel Schmitt est issu d'une famille non croyante. Seule sa grand-mère était portée par une foi affirmée.

Emission enregistrée en septembre 2015