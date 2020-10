Eric Maier: prêtre engagé dans le dialogue avec l'Islam

Le père Eric Maier est curé de la Communauté du Quatelbach. Il est par ailleurs missionné pour être en lien avec les communautés musulmanes de Mulhouse.



"Né à Dornach, Éric Maier suit des études d’informatique avant de se poser la question du sacerdoce. Ordonné en 2002, des stages auprès des Fraternités monastiques de Jérusalem et dans un monastère cistercien l’enracinent dans la dimension spirituelle. Sa sensibilité par rapport à l’Islam est le fruit d’une lente évolution et découverte. Il est marqué par l’assassinat des moines de Tibhirine pour des raisons de proximité spirituelle avec les cisterciens. Amené à parcourir plusieurs fois les grands pays du Nord de l’Afrique, une retraite à ND de l’Atlas à Midelt l’ouvre à la dimension de dialogue interreligieux. Se sentant appelé pour une mission en ce sens, il suit une formation de 4 mois à Rabbat. Il se rend à Oran pour la béatification des 19 martyrs d’Algérie en 2018. Là il rencontre frère Jean Pierre, dernier rescapé des moines de Tibhirine et vit un temps très fort de témoignage, de dimension interreligieuse et de prière. Il participe depuis 4 ans aux travaux du GAIC de Mulhouse. Ce qui l’amène à tisser des liens de confiance avec les communautés musulmanes locales, à vivre des projets communs et, à travers un dialogue constant, voir comment avancer ensemble. Musiques :

Salve Regina BO du film Des hommes et des Dieux

Taizé Ubi Caritas en langue arabe



