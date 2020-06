Entretien avec Eric PALAZZO professeur d’histoire de l’art du Moyen Âge, à l’université de Poitiers, membre du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de l’institut universitaire de France (2011-2016),

Auteur de nombreux ouvrages sur la relation entre l’art et la liturgie au Moyen Âge, dont l’Invention chrétienne des cinq sens dans la liturgie et l’art au Moyen Âge, Peindre c’est prier

Anthropologie de la prière chrétienne

Nombreuses contributions et invitations dans des universités étrangères

La dernière à l’historical School Institure for advanced Study à Princeton en 2018-2019



