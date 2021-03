Eric Portal: existence en quête de sens

Après des études à Paris en biologie moléculaire et physiologie animale, Eric Portal s'engage dans la gendarmerie pour 5 ans. Il complète son cursus en informatique et travaille désormais dans le domaine de l'informatique appliqué à l'économie sociale. Féru de littérature et de mythologie grecque, il étudie l'anthropologie biblique, la logique et la métaphysique depuis 15 ans auprès de Jean-François Froger, chercheur en anthropologie, exégète et écrivain. Il co-anime avec sa femme tout au long de l'année un groupe d'études bibliques mensuel au Centre Porte Haute de Mulhouse. Il anime également des sessions de Fonction Symbolique des Objets, un travail expérimental de connaissance de l’Écriture Sainte, plusieurs fois par an en Alsace.