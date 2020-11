Éric Taladoire, l'aventure maya d'un archéologue français

Qui étaient les Mayas ? Leur civilisation, que le monde occidental semble avoir redécouverte au XIXe siècle, est aujourd'hui beaucoup mieux connue. Archéologue et historien, spécialiste des cultures mésoaméricaines, Éric Taladoire est l'auteur de "L'aventure Maya" (éd. Cerf).

les Mayas d'aujourd'hui

"La culture maya existe, rappelle Éric Taladoire, ce sont les grandes cités qui se sont effondrées. C'est un faux problème de parler de l'effondrement des Maya parce que ce sont même ceux qui ont le plus résisté à la conquête espagnole."

Il y a donc deux réalités au sujet des Mayas : celle, historique, d'une civilisation maya que l'on dit disparue et celle du peuple maya d'aujourd'hui. Ils vivent comme autrefois dans le sud du Mexique, au Belize, au Guatemala, au Salvador et au Honduras.

Qu'est-ce que la Mésoamérique ?

On appelle Mésoamérique la zone géographique qui recouvre toute la partie sud du Mexique, et les territoires des Mayas. Sur cette zone, un certain nombre de civilisations cohabitent et partagent des traits culturels communs, comme le jeu de balles ou l'écriture glyphique.

Les origines des Mayas

Quelle est l'origine de la civilisation maya ? "On sait, on a des certitudes bien établies maintenant, que les premiers Mayas sont datables de 1.200 / 1.300 avant notre ère." Cependant, "la civilisation maya ne s'est pas développée toute seule, elle était indissociable de ses voisinsé, dont les origines remontent à 2.000 ou 1.800 av. J.-C.