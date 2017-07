Fabien Yoon, les péripéties d'un jeune français en Corée du Sud

Il a des allures de tout jeune homme mais vit depuis bientôt 10 ans en Corée du Sud. 10 ans, le temps qu'il a fallu à Fabien Yoon pour y devenir une véritable star. Acteur, animateur de télévision, ceinture noire de taekwondo et depuis peu écrivain culinaire: il vient de publier "La Cuisine coréenne de Fabien Yoon" (éd. du Chêne). La réussite du français au pays du matin calme dépasse ses rêves d'enfant. Ce qu'il souhaite aujourd'hui: devenir un pont entre la France et la Corée.



Ses parents voulaient qu'il fasse des études de commerce, lui se voyait plutôt journaliste ou artiste

entre les deux cultures

Son histoire c'est la trajectoire non tracée d'un parisien devenu presque coréen. Quand il a voulu intégrer une troupe de théâtre coréenne, il a passé l'épreuve de la langue. Il lui a fallu s'immerger totalement dans la culture. Son nom de scène Fabien Yoon est la juxtaposition de ses deux prénoms, français et coréen. Dans son livre de cuisine il propose des recettes "fusion", qui tiennent des deux cultures. "En Corée, manger s'apparente au bien-être, c'est un art tout particulier, une recherche de goût mais aussi d'équilibre et de santé."



adopté par la Corée

On le placerait volontiers dans la catégorie des jeunes premiers qui plaisent aux midinettes. Il y a pourtant chez lui une maturité étonnante. En passionné, il aime relever les défis - apprendre la langue, son "défi le plus passionnant" - que l'immersion en terre coréenne lui impose. Il faut croire que le pays lui va bien, il en a appris en tout cas les codes. En proposant des émissions culinaires à la télévision, il répond à un intérêt tout particulier des Coréens pour la gastronomie, dans ce pays où pour se dire "ça va?" on se demande si l'on a bien mangé. Souvenir d'un temps - ceux qui ont connu la guerre de Corée s'en souviennent - où le riz était une denrée rare.



Les valeurs du Taekwondo

Tout a commencé en France. Pour apaiser son comportement bagarreur, on inscrit le jeune Fabien au taekwondo. A l'âge de cinq ans il trempe dans ce qui est cœur de la culture coréenne. De l'art martial, il adopte les valeurs, fondamentales dans la société coréenne: courtoisie, intégrité, persévérance, maîtrise de soi, courage. Il s'en imprègne tant et si bien qu'il se met à tout aimer de la Corée, le cinéma, la K-pop... Jusqu'à en apprendre la langue.

Ses parents voulaient qu'il fasse des études de commerce, lui se voyait plutôt journaliste ou artiste. En 2008, il part enfin étudier à l'université à Séoul. Un séjour qui devait durer six mois et qui s'est prolongé, parce que "tout s'est enchaîné". Le mannequinat pour payer ses études, le théâtre, les dramas, etc. Dans ce pays où "tout va à 100 à l'heure", où la pression de la réussite est très forte, les émissions de divertissement ont un large public. Un public qui plébiscite depuis plus de 6 ans le jeune français.

Entretien réalisé en décembre 2016