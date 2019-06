Fayza El Khazen grande éditrice française et libanaise, portée par sa Foi

Comment se porte aujourd’hui la francophonie au Proche et Moyen-Orient ?

Il faut savoir que plus de 400 000 élèves reçoivent un enseignement en français dans cette partie du monde sans recevoir aucune aide de la francophonie. Alors que la langue française est un facteur de cohésion entre chrétiens et musulmans qui se côtoient dans les écoles francophones. Et ouii !! Depuis des siècles, y sont accueillis des élèves de toutes conféssions, qui apprennent à se connaître et à se respecter ; des élèves garçons et filles, permettant ainsi une vraie promotion de la femme. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons aujourd’hui une grande dame du monde de l’édition en France et au Liban Fayza el Khazen.