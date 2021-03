Florence Quillet exerce avec bonheur la médecine.

Après une quinzaine d’années de remplacement en médecine générale en milieu rural, elle est devenue médecin coordonateur de l’EHPAD de Saint Michel en Charente à un mi-temps.

L’autre mi-temps est sereinement rempli entre sa famille, l’accompagnement médical du pôle Handball Féminin d'Angoulême et la gestion d’une entreprise qui loue des catamarans aux Antilles.

