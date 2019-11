C’est l’histoire d’un Normand, d’un homme vrai et franc, attaché à son village, ses amis d’enfance. L’histoire d’un fils d’immigrés italiens dont le père a tant compté : il le raconte en adaptant les Mémoires de Cavanna et en jouant Les Ritals. Dans la pénombre de notre studio, il répond au questionnaire d’Ariane Warlin, sans haine et sans crainte. Est-il en colère contre la mort ? Il est en tout cas le douzième homme en colère, au théâtre Hébertot, et nous offre une très belle soirée.