François Bunner, pour une société collaborative

Il découvre l'engagement au coeur de la société avec la Petite Vigne et son approche d'éducation populaire et avec le MRJC, où foi et société se conjuguent.

Passionné de recherche mathématiques, il entre en fac de maths à Strasbourg et fait des recherches sur le théorème du mathématicien grec Euclide.

Puisant dans les archives les bases de sa recherche, il décide de s'orienter vers l'histoire des mathématiques.

François devient en 1999 le premier président d'Attac Strasbourg, souhaitant développer une autre manière de faire de l'économie.

Son désir, permettre d'accompagner les créateurs d'entreprise dans leur démarche à partir de méthodes simples et concrètes. Il anime les ateliers à projets qui propose un espace collaboratif à de futurs jeunes entrepreneurs.

François Bunner, convaincu de l'engagement citoyen, participe à plusieurs projets politiques aux côtés de Jean-Pierre Chevènement puis e Jean Lassalle.

Ses choix de vie en cohérence avec ses convictions et ses engagements l'amènent à vivre d'une certaine manière en marge de la société actuelle, avec le désir de la transformer.

Depuis plusieurs mois, il développe le concept d'atelier prototype qui rassemble des personnes, des compétences, des ressources, du matériel pour parcourir le plus court chemin entre l'idée et sa réalisation.