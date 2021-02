Rencontre avec le présentateur de JT le plus emblématique de notre pays. Depuis près de 25 ans, François de Brigode présente le journal télévisé sur la RTBF. Cette rencontre est l’occasion d’en apprendre plus sur son métier, son approche du journalisme et des sujets sensibles, sur la concurrence avec d’autres chaînes d’informations mais aussi sur ses passions et ses aspirations.