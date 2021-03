François Loos, le courage et l’audace en politique

"Né à Strasbourg, François Loos revendique ses racines alsaciennes qu’il va défendre tout au long de sa vie. Enfant et adolescent, bon élève, il pratique avec passion l’équitation et participe régulièrement à des marches pèlerinages. Il décide de faire de hautes études d’ingénieur à l’école polytechnique et aux mines. Son objectif : apporter le changement dans la vie de l’entreprise pour améliorer la production au service des besoins de la population. Il servira, en France et en Allemagne, plusieurs grandes entreprises. Avec son épouse, ils auront sept enfants. Madame Loos fera alors le choix, elle parle parfois de sacrifice, d’élever leurs enfants pour permettre à François de se lancer dans la vie politique à l’âge de 40 ans. Il devient député du Bas-Rhin en 1993 et sera réélu en 1997 et en 2002. Il est également conseiller régional. Son ambition : servir la société en ayant le courage et l’audace du changement. Comme radical valoisien, il défend les valeurs de la République.



En 2002, il devient ministre et le restera jusqu’en 2007 d’abord dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, principalement comme ministre du commerce extérieur, puis dans le gouvernement de Dominique de Villepin comme ministre de l’Industrie.



Il retrouve en 2007 son siège de député jusqu’en 2001, date à laquelle il est nommé président de l’ADEME. Sa volonté de se déclarer candidat à la mairie de Strasbourg en 2013, le fait démissionner de cette responsabilité.



Il perd les élections municipales en mars 2014 face à Roland Ries et prend quelques mois après la présidence des brasseurs de France. Il se met en retrait de toute responsabilité en 2019.