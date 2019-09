François-Nicolas d'Alincourt, la passion de la communication

François-Nicolas arrive à la tête de la communication du diocèse de Strasbourg. Itinéraire l'invite à se présenter et à partager les éléments forts de sa vie.

D'origine bourguignonne, né à Paris dans une famille de 4 enfants, il exprime en famille très jeune son envie de devenir journnalist. Bac en poche, et parès une année en école de commerce, il entre à l'école supérieure de journalisme à Paris.Le décès de son papa à 18 ans va provoquer quelques hésitations dans la voie à suivre.

Diplôme en poche, il rejoint Robert Galley, maire de Troyes, la vie qu'il habitait depuis l'âge de 14 ans, dans son cabinet pour partciper à la stratégie de communication.

La renocntre avec Emmanuel Jousse, actuel directeur de RCF sur le plan national, l'amène dans le Morbihan, à Vannes comme journaliste de RCF Vannes. De formaidables années d'apprentissage qui le conduiront ensuite à Dijon comme directeur de RCf puis à Lyon, prendant plus de 10 ans comme rédactuer en chef de RCF Lyon. En 2014, il rejoint son autre passion la politique pour accompagner en communication certains élus.

Son envie de transmettre la Bonne Nouvelle et de servir l'Eglise dans sa politique de communication le font venir prendre la direction du service de communication du diocèse de Strasbourg.

Bon vent François-Nicolas.