François Peccoud : Le confinement et après …

"On parlait beaucoup de transition écologique, puis de libération de la femme, puis de retraite et soudain apparaît un nouveau virus. On le nommera COVID 19 (COrona VIrus Dsease 2019).

Il ne connaît aucune frontière réalisant ainsi une pandémie, une crise sanitaire mondiale, gérée avec plus ou moins d’efficacité. Il fallait s’y attendre…sans doute… Encore eût-il fallu être prêt…

Le confinement a été décidé dans la plupart des pays… il aura une fin...

En attendant comment s’y retrouver dans ces grandes causes collectives qui nous concernent tous ? Sanitaire, économique, écologique.

Comment profiter de la première crise pour mieux affronter les deux suivantes ?

Comment trouver une certaine stabilité dans les priorités à venir ?

François Peccoud, ancien élève de l'Ecole polytechnique, Professeur d’Université, directeur de l’UTC de Compiègne de 1995 à 2005, fondateur de l'Université de technologie sino-européenne de l’université de Shanghaï (UTSEUS) partage sa réflexion



Musique : symphonie n°9 dite "du Nouveau Monde" de Dvorak, interprétée par l’orchestre philharmonique de Berlin sous la direction d’Herbert Von Karajan