François Waroux, espion mais pas James Bond

Ancien militaire, François Waroux a été espion pendant plus de 20 ans, au sein du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), aujourd'hui DGSE. Aujourd'hui il rompt le silence pour raconter quelle a été sa vie. Il publie "James Bond n'existe pas" (éd. Mareuil). Mais il prévient: "Je ne révèle aucun secret, je parle de ma situation - problématique d'ailleurs - sur le terrain, plus intéressante que de délivrer des secrets."

"Je n'ai jamais entendu le mot espion tout au long de ma carrière"

Il dit tout mais ne dévoile aucun secret

François Waroux était sans les services spéciaux de 1977 à 1995. Durant tout ce temps, il n'a rien dit à ses proches de ce qu'était son vrai métier - sauf à son épouse, mais même elle ne savait pas tout. Rien du stage de recrutement où "on vous met dans des situations un peu extraordinaire pour étudier vos réactions", ni des opérations "Omo" ou "Arma" où il est question de tuer ou de saboter.



être espion mais pas James Bond

Une chose est sûre, en lisant François Waroux on apprend que les espions ont intérêt à ne pas se faire remarquer. "L'espion doit épouser celui qui va être la victime et ne pas faire de grands gestes, rester dans l'ombre, être comme le serpent qui va attaquer."

D'ailleurs on ne dit pas espion. "Je n'ai jamais entendu le mot espion tout au long de ma carrière ; officier traitant c'est plus noble!" Traitant car la mission est de traiter des sources - c'est-à-dire les agents de renseignement. Il insiste sur ce point: c'est l'esprit d'analyse et de synthèse qui fait le bon officier traitant.



Le goût de l'aventure

L'idée lui est venue d'entrer aux services spéciaux pour tromper la monotonie. À la sortie de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, qui forme les officiers de l'Armée de terre, François Waroux est à la tête d'une compagnie de 120 hommes. Seulement voilà, au bout de deux ans la routine s'installe. Or lui avait reçu de ses parents qui voyageaient beaucoup le goût de l'aventure. Il postule donc pour devenir officier traitant. Et tout commence par un stage d'officier traitant.