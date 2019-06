Gérald de Montmarin, la passion du chant choral

Il intègre la maitrise et mène pendant toute son enfance et adolescence une vie particulière rythmée par le travail scolaire, l'apprentissage musical, l'anmiation des célébrations à la cathédrale et les concerts.

Gérald de Montmarin se forme durant 8 ans à la Maîtrise de Notre Dame de Paris sous la direction de Nicole Corti, Lionel Sow et Sylvain Dieudonné. Cette solide expérience de maîtrisien, puis de chanteur au chœur de l’Université Paris-Sorbonne l’éveille au sens harmonique et polyphonique, et lui permet de se confronter à un répertoire choral important.

Il se spécialise ensuite en direction de chœur auprès de Denis Rouger, Valérie Josse et Ariel Alonso avec qui il obtient le Diplôme d’Etudes Musicales en 2014 au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Créteil.

Par ailleurs, il obtient en 2011 une Licence de Musique et Musicologie à la Sorbonne.

Il perfectionne sa formation vocale en suivant les conseils d’Anne Delafosse et Marie-Claire Cottin.

Parallèlement à ses études, Gérald étudie la direction d’orchestre dans la classe de Nicolas Brochot au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Evry.

Il poursuit actuellement sa formation en direction de chœur auprès de Jean-Philippe Billmann au Conservatoire de Strasbourg.

Il est directeur artistique des Petits Chanteurs de Saint Laurent (Paris 10ème) durant cinq ans, avec lesquels il enregistre le CD « Priez pour la Paix » en avril 2016.

Il est aussi chef de chœur à la Maîtrise de Saint Christophe de Javel (Paris 15ème), ainsi qu’à la Pré-Maîtrise et au Chœur Préparatoire de la Maîtrise de Notre Dame de Paris de 2015 à 2017.

Il est également responsable des chœurs de formation musicale au sein du conservatoire de Levallois-Perret en participant à de nombreux projets musicaux tels que l’opéra « La Fée » (D. Spagnolo) en 2015 et « Tableaux » (Ensemble Amalgame) en 2016.

Par ailleurs, il dirige le chœur d’adultes Ultréia (Paris 15ème) de 2012 à 2017.

Depuis septembre 2017, Gérald de Montmarin est chef de chœur de la Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg. Le choeur est composé de 24 enfants qui suivent de manière aménagée leur scolarité à l'école Notre-Dame à Strasbourg.

Chaque mardi à 17h, ils chantent les vêpres à la cathédrale de Strasbourg.