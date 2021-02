Gino Bartali, un champion devenu résistant

L'illustre cycliste italien a été un coureur exceptionnel, mais aussi un résistant de haut-rang contre le fascisme dans son pays. En 1936, il remporte le premier succès majeur de sa carrière : le Tour d'Italie. A 21 ans, Bartali est le nouveau successeur d'Alfredo Binda que toute l'Italie attendait. Le Lion de Toscane inscrit son nom à trois reprises au palmarès du Giro. Outre ses succès sur le Tour de Lombardie et Milan-Sanremo, le champion transalpin glane deux Tour de France, à dix ans d'intervalle, un record de longévité jamais égalé. Vainqueur de la Grande Boucle en 1938, il récidive en 1948, avec plus de 26 minutes d'avance sur son dauphin.



" Il a couru avant et après la guerre, on lui a imposé de faire les Tours de France d'avant-guerre parce que Mussolini et le comité italien l'obligeaient à être au départ. Il y est allé mais on sait le comportement qu'il a eu puisqu'il a été Juste parmi les Nations, on connaît l'histoire des faux papiers et de l'argent qu'il passait dans les tubes de son vélo pour venir en aide aux Juifs. Au-delà du champion, ça a été un personnage hors norme, qui luttait contre le fascisme. " (Daniel Mangeas, commentateur sportif)



Pendant la seconde guerre mondiale, Gino Bartali est membre de la Delasem (Délégation pour l'aide aux émigrants juifs) et achemine des faux papiers d'identité de Florence aux nombreux couvents de la région où des centaines de juifs se réfugient. Chaque matin, il parcourt des centaines de kilomètres en cachant des documents dans son cadre, son guidon, et chaque compartiment de son vélo. Les contrôles routiers des soldats nazis sont une formalité pour le champion qui bénéficie d'une grande popularité pour passer entre les mailles du filet.



" Le bien est quelque chose que vous faites, pas quelque chose dont vous parlez. Certaines médailles sont épinglées sur votre âme, pas sur votre veste. " (Gino Bartali)



En 2013, celui qu'on surnommait Gino le Pieux devient Gino Le Juste après que son nom soit inscrit au Mémorial de la Shoah de Yad Vashem, la plus haute récompense décernée par Israël à ceux qui ont agi en faveur des juifs pendant la seconde guerre mondiale.



