Grégoire, la douceur et la mélancolie d'un artiste

Déjà plus de 100.000 personnes ont vu le documentaire "Lourdes" de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, sorti le 8 mai sur les écrans. En juillet prochain, la cité mariale sera de nouveau à l'honneur, avec le spectacle musical "Bernadette de Lourdes", une production d'envergure dont RCF est partenaire. Et dont les musiques sont signées Grégoire. Depuis "Toi+Moi" et "Ta main", l'artiste poursuit une brillante carrière de compositeur-interprète. Pourquoi a-t-il collaboré à ce spectacle ? Et, surtout, qui est Grégoire Boissenot ? À tout juste 40 ans, il porte en lui le souvenir de grandes joies mais aussi de dures épreuves.



s'autoriser à Poursuivre un rêve

C'est avec beaucoup de douceur que Grégoire se confie sur son enfance. Elle a pourtant été marquée par des drames. La mort de ses frères notamment à l'âge de 33 ans chacun, Ludovic dans un accident de la route en 2002 et Nicolas, qui s'est suicidé en janvier 2007. "J'ai une amie qui m'a dit le jour de l'enterrement de Ludovic : 'sa mort c'est peut-être ta naissance'. Et dans ce moment-là cette phrase était magique : qu'est-ce il y a de positif dans ce drame ?" Après la mort de Ludovic, ce frère aîné qui lui apprenait à jouer du piano, les parents de Grégoire lui ont dit "la vie est tellement courte, si c'est de poursuivre un rêve qui te rend heureux même sans l'atteindre, poursuis-le".

2007, l'année de la mort de Nicolas, c'est aussi l'année où Grégoire confie sa chanson "Toi + Moi" à My Major Company, plateforme de financement participatif. Ce qui fera de lui le premier artiste produit par le public. "Toi + Moi", c'est "une chanson qu'il voulait "naïve, légère, faite pour les gens qui sont sur le bord d'une piste de danse dans une soirée et qui n'osent pas danser de peur du ridicule". C'est d'ailleurs une image de gentil qui lui colle à la peau.

Fait-on un jour le deuil ?

"C'est dur de combattre l'absence, dit la chanson, car celle ci n'en fait qu'à sa tête... J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps, j'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant." Longtemps, Grégoire n'a pas dit qu'il avait écrit "Ta main" en pensant à ses frères Ludovic et à Nicolas. En constatant que beaucoup associaient cette chanson à leurs proches disparus, il a fini par "l'assumer". Jusqu'à se montrer "explicite" dans son dernier album "Expériences", avec "Chanson pour un Enterrement". Une chanson "pour ce moment-là : parce que tout le monde passe par là, tout le monde perd quelqu'un de très proche à un moment".

"Je fais facilement confiance et j'ai tendance à penser que les gens ont de bonnes intentions." Est-ce là le secret de réussite de Grégoire ? "Une vie réussie c'est un rêve d'adolescent réalisé dans l'âge mûr", écrit Alfred de Vigny. "Je pense qu'il faut absolument se fixer des objectifs, les garder en tête et ne penser qu'à ça, commente Grégoire, la chance, ça se provoque, je suis persuadé que tout est un état d'esprit, si on est positif on voit des choses positives."

La simplicité érigée en spiritualité

En 2013 sort l'album "Thérèse, vivre d'amour" : les poèmes de sainte Thérèse de Lisieux interprétés par Grégory Turpin et Natasha St-Pier et mis en musique par Grégoire. Lui qui n'est "pas forcément pratiquant" s'est laissé convaincre par sa femme, Éléonore de Galard. Ce sont les premiers mots de "Vivre d'amour" qui l'ont bouleversé. "Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas". Un texte "d'une actualité assez incroyable". Pour Grégoire, le message de Thérèse est "ayez une foi, quelle qu'elle soit, une passion, servez-vous en pour faire de belles actions aux quotidien, des choses simples, pour les autres".

Quelques années plus tard, quand on lui propose de composer les textes d'une comédie musicale sur une autre sainte de l'Église catholique, Bernadette, cette fois Grégoire n'hésite pas. "Je trouvais l'idée géniale." Qu'elle soit présentée à Lourdes, dans une salle précise "comme ce qui se fait à Broadway" et d'en être l'unique compositeur, voilà qui le séduit. "Ce que je trouve fort chez Bernadette c'est son intégrité, ça aurait été plus facile pour elle de ne rien dire : tout le monde - le clergé, la police, la science, ses parents, le qu'en dira-t-on, la rumeur - tout le monde lui est tombé dessus. Elle n'avait aucun intérêt à continuer à le dire."

Dans sa chanson "L'Enfance", Grégoire a écrit : "Ça se ressent parfois, ça ne s'explique pas / L'envie de revenir / Au lieu de son enfance / Ivre de souvenir / Le temps de l'insouciance". Ce n'est pas tant la nostalgie d'une "enfance heureuse" que partage Grégoire, mais la simplicité presque érigée chez lui en spiritualité. Il se souvient d'"un fond de jardin avec de l'herbe verte et des vieilles pierres à Senlis, des pavés une cathédrale, une ville médiévale..." Et puis aussi, "quand on est enfant on n'a pas tous ces problèmes de métaphysique, on vous dit quelque chose et puis vous l'acceptez, que ce soit aussi bien l'existence de Dieu que celle du Père Noël, d'une certaine manière, vous ne remettez pas en cause le système que vos parents vous établissent".