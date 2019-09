Héloise d'Ormesson

A la tête d'une maison d'édition , Héloïse d'Ormesson se passionne depuis toujrs pour la littérature. Fille du célébrissime feu Jean d'Ormesson, elle vient nous parler de ce père magistral, dont elle publie à titre posthume le 38èmeouvrage, une réflexion philosophique sur les mystères de la vie. Ce père qui lui a légué un regard émerveillé sur la vie. Avec humilité, elle évoque la question de la foi, du doute et partage ses propres failles. Elle raconte aussi son enfance, et rend hommage à sa mère, un personnage tout aussi réservée qu'elle, et dont elle continue d'être très proche.