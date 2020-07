Entretien avec Henry QUINSON à propos de son dernier livre publié aux éditions Le passeur

Et l’homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte.



Après la traduction, aux éditions Nouvelle cité, de Passion, L’Algérie de John Kiser, Henry Quinson publie deux autres titres aux éditions Nouvelle cité, Prier 15 jours avec Christophe Lebreton, puis Moine des Cités, de Wall Street aux quartiers nord de Marseille. Après une année passée, en tant que conseiller monastique, avec l’équipe de tournage du film culte Des hommes et des dieux, Henry Quinson publie Secret des Hommes, secret des dieux, aux presses de la Renaissance. Chaque fois des succès, des prix, pour ce talentueux homme toujours jeune, enthousiaste et… modeste

Aujourd’hui un titre provocateur inspiré de Saint Irénée, Et l’Homme devint Dieu, Spiritualité pour un monde adulte, publié aux éditions le Passeur. Concis, compréhensible et passionnant…



À la fin, Le lac des cygnes de TCHAIKOVSKY, confer une scène très émouvante du film Des hommes et des dieux