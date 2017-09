Hommage à Gisèle Casadesus

"Quand je serai grande, je serai comédienne et j'aurai des enfants." Gisèle Casadesus aura donc réalisé son rêve de petite fille. Hier, dimanche 24 septembre 2017, la doyenne des comédiennes française s'est éteinte "paisiblement", selon son fils, dans son appartement parisien de la butte Montmartre, dans l'immeuble même où elle est née, le 14 juin 1914 "à quatre heures du matin, paraît-il!".



En 2014, l'année de ses 100 ans, l'artiste était sur RCF

Une centenaire pétillante et joyeuse qui revenait sur son parcours. Et quel parcours! 30 ans à la Comédie-Française, et une carrière menée aussi bien sur les planches que devant la caméra, aux côtés des plus grands, de Raimu à Gérard Depardieu, de Claude Lelouch à Jean Becker.



Les Casadesus, Une grande famille de musiciens et de comédiens

Mariée 72 ans à l'acteur Lucien Pascal (de son vrai nom Lucien Probst), Gisèle Casadesus était aussi la mère de quatre enfants, tous devenus artistes: le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, la comédienne Martine Pascal, le compositeur Dominique Probst et l'artiste plasticienne Béatrice Casadesus. Sans compter ses arrières-petits-enfants musiciens, comédiens, etc.

"Chez les Casadesus on apprend ses notes avant ses lettres." D'origine catalane, la famille Casadesus compte de nombreux musiciens. La mère de Gisèle était elle-même harpiste, et son père était compositeur et chef d'orchestre. Gisèle s'était d'ailleurs essayée à la harpe, mais elle a préféré le théâtre.



Entretien réalisé en juin 2014