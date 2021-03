Hubert Védrine, la passion de la géopolitique

Pendant quatorze ans, Hubert Védrine a été conseillé de François Mitterand, puis secrétaire général de l'Élysée, et ministre des affaires étrangères de 1997 à 2002. Sa passion pour la géopolitique et sa connaissance des relations internationales sont toujours au coeur de sa vie. Hubert Védrine dévoile son nouvel ouvrage "Dictionnaire amoureux de la géopolitique" paru aux éditions Plon.



Le temps des chimères

Dans son ouvrage, qui n'est pas réellement un dictionnaire, ni une déclaration d'amour, Hubert Védrine nous raconte les grands enjeux géopolitiques contemporains. "C'est une déambulation historique dans laquelle j'ai voulu, dans une époque dominée par l'instantané, l'immédiat, j'ai voulu redonner un peu de profondeur historique" explique-t-il.

Il revient notamment sur la géopolitique européenne de l'après-guerre qu'il voit comme le "temps des chimères". Pour Hubert Védrine, les européens se font une idée naïve des rapports de forces mondiaux. "C'est l'idée que les européens ont vraiment cru, après la deuxième guerre mondiale sous la protection de l'alliance atlantique qui a permis la construction européenne, que l'Histoire était finie, que les rapports de forces ne comptaient plus, qu'il y a que les valeurs qui comptaient, les normes, les principes" détaille l'ancien ministre des affaires étrangères.

Une analyse erronée pour le diplomate qui constate que les nations, les identités et les rapports de forces n'ont en aucun cas disparus.

Une analyse globale de la gouvernance mondiale

Dans son ouvrage, Hubert Védrine retrace le parcours de certaines figures de la diplomatie comme Talleyrand, fin négociateur ou plus récemment certains diplomates de talent. Hubert Védrine, reprend le parcours de certains personnages emblématiques mais il décrypte surtout les évolutions internationales au niveau macro, comme la mondialisation.

Il décrit les phénomènes mais tente aussi d'apporter quelques réponses plus appropriées aux difficultés que ceux-ci impliquent. "On ne va pas contester le phénomène de la mondialisation, on ne va pas désinventer le portable ou les porte-conteneurs. Par contre, il peut y avoir des corrections, des modifications, des encadrements" constate l'ancien ministre.