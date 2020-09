Hugues Aufray, éternel troubadour

Le premier 45 tours d'Hugues Aufray date de mars 1959. Soixante ans plus tard, plus de 300 chansons ont été composées et le rythme et la voix sont toujours là, bien présents, dans son nouvel album "Autoportrait".

Né en 1929 la même année que Audrey Hepburn, Régine, Martin Luther-King, celui dont il se sent le plus proche est Martin Luther-King, quelqu'un de très important dans sa vie. Né dans une famille aisée d'aristocrates de longue lignée, il a eu une belle enfance. A 10 ans, lorsque la guerre arrive, il trouve refuge avec sa mère dans le Tarn en zone libre. Il connaît ensuite la vraie pauvreté, en vivant dans Paris avec sa mère, qui avait tout perdu après son divorce.

Il rejoint ensuite son père à Madrid en 1945 et commence dans la chanson, en espagnol. Repéré par Eddy Barclay, il sort son premier disque en 1959.

La découverte de l'Amérique

Une rencontre décisive : celle de Bob Dylan en 1961 grâce à Maurice Chevalier, où il découvre le folk song, cette musique qui le touche. Il est le premier à adapter ses chansons, des tubes restés immortels.

"Je suis revenu en 1962 aux Etats-Unis chanter dans un cabaret où j'ai rencontré le trio formidable Peter, Paul et Mary", raconte-t-il.

Autoportrait

Loin de ranger la guitare, il sort aujourd'hui un nouvel album de 12 titres dont certains très connus comme Hasta Luego, Le Bon Dieu s'énervait...

Pourquoi a-t-il choisi ce titre Autoportrait ? "Parce qu'il y a une partie de moi dans ces chansons, dont mon arrière-petite-fille irlandaise de 8 ans qui chante avec moi, qui est entrée dans la chorale de la cathédrale de Dublin. La couverture de mon disque est un autoportrait que j'ai peint sur deux planches en bois de récupération . Quand j'ai débuté, on m'a débuté de boy-scout alors que je n'ai jamais été scout, on s'est moqué de moi en me disant que j'étais le gai laboureur de la chanson française et que j'étais écologiste. Je suis un visionnaire et je vis maintenant dans le monde que j'avais prévu. Cet autoportrait est dédié beaucoup à la société des gens qui manifestent avec des gilets jaunes, aux Etats-Unis avec ceux qui manifestent pour la lutte contre le racisme."



" Je n'ai jamais été scout mais les valeurs du scoutisme sont des valeurs fondamentales"

Un regard critique sur le monde d'aujourd'hui

Hugues Aufray observe les changements du monde et parle aujourd'hui d'une nouvelle ère, celle de la post-histoire. " Je suis un père dans la tradition, j'aimais mes enfants, je m'occupais d'eux. Le rôle des parents, c'est d'élever les enfants, c'est-à-dire de mélanger l'éducation et l'enseignement. J'ai bien l'intention de rencontrer le ministre de l'Instruction publique pour qu'on débaptise le ministère de l'éducation et qu'on l'appelle enfin le ministère de l'Instruction"

"Le monde est d'une grande complexité, poursuit-il. Le couple a changé mais la première chose qu'on doit apprendre à un enfant, c'est à écouter. On ne doit pas dialoguer à l'école. La nature nous enseigne d'ailleurs l'équilibre, la loi de la jungle faisant qu'il n'y a jamais d'extermination d'une race par une autre. Je voudrais rappeler que dans la nature, ce sont toujours les femelles qui montrent aux enfants comment on doit faire. Tout est remis en question aujourd'hui puisque maintenant les hommes et les femmes sont arrivés à une sorte d'égalité qui provoque aussi une confusion".

Les valeurs chrétiennes fondamentales

Le chanteur l'affirme haut et fort : "Je suis chrétien, peut-être pas très catholique ! Je ne suis pas pratiquant mais je suis croyant".

Il plaide pour un christianisme où on retrouve les valeurs vraies de la fraternité. "Dans le titre de ce disque "Marie ne pleure plus", j'ai d'ailleurs choisi la fraternité plutôt que la liberté. Je n'ai jamais été scout mais les valeurs du scoutisme sont les valeurs du christianisme fondamentales que l'on retrouve aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Le moment est venu si on veut aider l'humanité à passer le cap difficile actuel de retrouver ces valeyurs chrétiennes fondamentales !"