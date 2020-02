Itinéraire Elodie Verdun Sommerhalter

Elodie Verdun Sommerhalter est membre du service diocésain des formations. Bibliste, jeune maman de 32 ans, elle nous partage son itinéraire: un itinéraire qui place l'intelligence des Ecritures au coeur de sa vie de foi.



Elodie Verdun Sommerhalter est rarement à court d'idées et d'énergie lorsqu'il s'agit de mettre ses compétences au service d'une meilleure compréhension de la Parole de Dieu. A 23 ans, après ses études de théologie, elle devient coopératrice de la pastorale dans le quartier de l'Esplanade où elle est en lien avec les enfants et les jeunes. Se sentant appelée à une mission d'Eglise plus à destination des adultes, elle rejoint le service diocésain des formations. Riche de ses compétences bibliques, elle contribue à l'élaboration des fiches Saveur d'Evangile, un outil à destination du grand public pour approfondir la Parole de Dieu en équipe.