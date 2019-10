ittinéraire gambarelli titre à venir

Pierre- Michel Gambarelli a, aux côtés de sa famille, quatre passions : le scoutisme, l'écriture, l'enseignement et la vie spirituelle. Né dans les Vosges, à Mirecourt, il passe avec son frère son enfance et son adolescence dans une famille où les grands-parents, paternels et maternels, ont une place importante. Sa maman ne sachant que proposer au jeune Pierre-Michel le jeudi, jour de congé scolaire, il débarque chez les louveteaux. Le virus du scoutisme a immédiatement pris et ne le lâchera plus duront toute sa vie. "C'est un formidable lieu de construction de sa vie, dans des joies partagées". Par le scoutisme, il approfondit sa découverte de Jésus-Christ qui devient central dans son existence. Par un copain, il rencontre le célèbre Père Duval qui lui apprend la guitare. Pierre-Michel après son bac fait le choix d'entamer des études de théologie à Nancy, en réflexion pour devenir prêtre. Deux ans de coopérattion en Afrique vont le bousculer et l'orienter vers la famille franciscaine. Il poursuit sa théologie à Strasbourg mais fait le choix de servir le Seigneur autrement qu'en devenant prêtre, Il fonde une famille et s'engage dans le scoutisme comme animateur puis comme formateur.Il créé des chansons dont il confie à d'autres la mise en musique, avant de les chanter. "Pour moi, écrire, trouver les mots adaptés, est ma manière de prier". Depuis 1984, il est professeur de religion certifié de l'Education Nationale, et enseigne à l'Institut national du Professorat et de l'Education, le nouveau nom de l'Ecole Normale, les religions aux futurs enseignants du primaire. Il lui arrive fréquemment de prendre sa guitare dans un cours. Pierre-Michel est marié, père de famille et grand-père de 5 petits-enfants.Il sortira en mars prochain un nouveau CD de chansons.